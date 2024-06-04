НАТО на липневому саміті запропонує Україні пакет заходів безпеки, який слугуватиме «мостом» до членства
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс на липневому саміті у Вашингтоні запропонує Україні пакет заходів безпеки, які слугуватимуть «мостом» до членства в НАТО.
Про це пише DefenseNews.
За її словами, члени НАТО запропонують Україні пакет документів. У частині з них буде «інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО». Детальніше про це Сміт не розповіла.
Щодо самого саміту, то він буде зосереджений на регіональних планах оборони та стримуванні загроз, а також на посилені видатків на оборону. Сміт очікує, що трохи понад 20 країн витрачатимуть щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.
- 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, яка передбачає вступ до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).
- 11 липня 2023 року на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники й будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. За результатами саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу. ПДЧ для України скасували, проте Київ не отримав повного запрошення.
- Натомість країни «Великої сімки» і країни Північної Європи погодили гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
- Наразі Україна впроваджує стандарти НАТО, підлаштовує під них війська, зокрема управління, а також проводить необхідні реформи.