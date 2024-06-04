НАТО на липневому саміті запропонує Україні пакет заходів безпеки, який слугуватиме «мостом» до членства

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Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс на липневому саміті у Вашингтоні запропонує Україні пакет заходів безпеки, які слугуватимуть «мостом» до членства в НАТО.

Про це пише DefenseNews.

За її словами, члени НАТО запропонують Україні пакет документів. У частині з них буде «інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО». Детальніше про це Сміт не розповіла.

Щодо самого саміту, то він буде зосереджений на регіональних планах оборони та стримуванні загроз, а також на посилені видатків на оборону. Сміт очікує, що трохи понад 20 країн витрачатимуть щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.