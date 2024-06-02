В Ізраїлі ультраправі партії обіцяють повалити уряд, якщо премʼєр Нетаньягу підтримає угоду про припинення вогню в Газі

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Очільники двох ізраїльських ультранаціоналістичних партій — міністр фінансів Бецалель Смотріч та міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір — погрожують піти у відставку та розвалити урядову коаліцію, якщо премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу погодиться на пропозицію про припинення вогню в Газі.

Про це пише The Times of Israel.

Обидва міністри стверджували, що угода означатиме кінець війни без виконання головної військової мети Ізраїлю — знищення ХАМАС. Тому вони пообіцяли, що виведуть свої партії з коаліції, якщо угоду ухвалять.

Партії міністрів дістали 14 місць за результатами виборів 2022 року та тепер мають вирішальне значення для правлячої більшості основної коаліції премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу з 64 депутатів у 120-місному Кнесеті (законодавчий орган влади Ізраїлю).

На відміну від ультраправих, голова партії «Національна єдність» і міністр військового кабінету Бенні Ганц закликав якнайшвидше зібрати військовий кабінет, щоб «сформулювати кроки для просування вперед», натякаючи, що пропозицію про угоду, імовірно, вже схвалили.

Президент США Джо Байден раніше розповів, що Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, яку вже передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару.

Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників, переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази, відновлення Гази і передача останків загиблих заручників їхнім родичам.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

На момент оголошення премʼєром Ізраїлю Нетаньягу нової операції ЦАХАЛ у Рафаху в квітні в місті було понад мільйон палестинців. Військові наказали мирним евакуюватися до гуманітарних анклавів, де біженців мали забезпечити продовольством, водою, житлом і медичними послугами. За останніми даними, з огляду на нову військову операцію Ізраїлю, з Рафаху втекли майже 450 тисяч людей.

Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Водночас Міжнародний суд ООН у Гаазі 24 травня ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху, аргументуючи це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. Ізраїль же наполягає, що має право захищатися від загрози ХАМАС.