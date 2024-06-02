Китай успішно посадив свій зонд «Чанʼє-6» на зворотній стороні Місяця
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китайське національне космічне управління повідомило про успішну посадку дослідного зонда «Чанʼє-6» (Changʼe-6) на зворотній стороні Місяця.
Про це повідомляється на сайті управління
Апарат, який стартував на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, сів у заданому районі Південний полюс — Ейткен рано-вранці 2 червня. Тепер він має протягом двох днів зібрати зразки ґрунту. Для цього зонд оснащений буром і роботизованою рукою.
Китайське інформагентство Xinhua зауважує, що в разі успіху місії Китай стане першою країною, яка зібрала і доставила на Землю зразки зі зворотної сторони Місяця.
- Чотири роки тому Китай доставив зразки з ближнього боку Місяця, уперше з часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.
- Китай має власну космічну станцію, яку побудував після того, як країну виключили з Міжнародної космічної станції. Це сталося через занепокоєння США повним контролем китайських військових над космічною програмою.
- Наразі космічна програма Китаю має на меті відправити астронавтів на Місяць до 2030 року, а ще — доставити зразки з Марсу приблизно в тому ж році та запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років.