Росіяни критично пошкодили обладнання на двох ГЕС під час нічного обстрілу

Новини

Reuters

Під час масованого обстрілу України в ніч на 1 червня російські війська атакували дві гідроелектростанції та критично пошкодили обладнання.

Про це повідомило «Укргідроенерго».

Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Фахівці ліквідовують наслідки. Водночас «Укргідроенерго» не уточнило, які самі ГЕС постраждали від нічної атаки.

Від початку повномасштабного вторгнення росія знищила Каховську ГЕС і випустила понад 110 ракет по всіх ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго».

Атаки на українську енергетику

Російська федерація цієї весни відновила масовані атаки по українській енергетиці. Під час обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.