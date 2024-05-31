Зеленський про дозвіл бити зброєю США по росії: У нас був меседж від американської сторони
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент Володимир Зеленський вранці, 31 травня, отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.
Про це Зеленський сказав на пресконференції у Швеції.
«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні (31 травня) я отримав це повідомлення від моїх військових», — зазначив він, відповідаючи на питання про дозвіл атакувати цілі в рф американською зброєю.
За словами президента, він не може розкривати подробиць, але хоче «побачити, що відбудеться на практиці».
«Але те, що я бачу, у будь-якому випадку є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше. Щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону», — наголосив Зеленський.
- 30 травня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно вже дозволила Україні бити по території росії американської зброєю, але з обмеженнями. Раніше The Washington Post писала з посиланням на джерела, що для України немає жодних обмежень на використання американських засобів ППО для збиття російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».
- Згодом речник Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили використовувати американську зброю для ударів по росії — але є обмеження.