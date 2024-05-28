Міноборони не буде розсилати повістки через «Резерв+»
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністерство оборони України поки не планує розсилати повістки через мобільний застосунок «Резерв+».
Про це в ефірі телемарафону 28 травня сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
«Наразі роботи над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — сказала вона.
Черногоренко нагадала, що свої дані, згідно з новими нормами мобілізації в Україні, які набули чинності з 18 травня, оновили вже понад 1,25 млн військовозобов’язаних, із них 1,1 млн — через застосунок «Резерв+».
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна буде як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.
- Наразі Міноборони працює над функцією генерації QR-коду в застосунку, який дозволить швидко отримати витяг з реєстру «Оберіг». Цей витяг має замінити військовий квиток. По суті, це буде аналогом COVID-сертифіката, який можна буде предʼявляти працівникам поліції, ТЦК і прикордонникам. Функцію мають запустити 18 червня.