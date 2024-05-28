Швеція поставила на паузу передачу Україні винищувачів Gripen

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Швеція призупинила плани надання Україні винищувачів Gripen, щоб зосередитися спершу на поставках літаків F-16.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на бельгійське агентство TT.

«Країни коаліції, які планують надати Україні винищувачі F-16, закликали нас почекати із Saab JAS 39 Gripen», — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, зараз пріоритетною є інтеграція в Повітряні сили ЗСУ саме F-16, утім, він не виключає, що постачання Gripen згодом може знову стати актуальним.

Пол Йонсон додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

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Вартість одного винищувача Gripen становить від $30—60 мільйонів, залежно від комплектації та умов постачання. Gripen позиціонується як найдешевший винищувач покоління 4+ (класифікація найсучасніших реактивних винищувачів). Ціна варіюється залежно від рівня модернізації.

Якщо порівнювати F-16 і Gripen, то дальність польоту в них майже однакова. Літаків Gripen виготовили небагато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць. Ці винищувачі використовують у Швеції, Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Малайзії, Таїланді, ПАР та Бразилії. Кількість літаків на озброєнні в цих країнах порівняно невелика, 13—15 одиниць.

Водночас Gripen JAS 39 має важливу перевагу над F-16 — невибагливість до злітно-посадкових смуг і простота міжпольотного обслуговування. За доктриною шведських повітряних сил, у разі війни літаки повинні розосереджуватися і базуватися навіть на автомобільних дорогах, що є актуальним в українських умовах.

Крім того, JAS 39 Gripen відзначається однією з найдешевших вартостей льотної години серед винищувачів, що є важливим для України. Вартість льотної години для версії JAS 39C/D становить $7–8 тисяч, а для версії JAS 39E/F, за непідтвердженими даними, лише $4 тисячі. Для порівняння, льотна година для F-16 коштує близько $7–8 тисяч, а для F/A-18 — взагалі $12–18 тисяч.

Українські пілоти ознайомилися з Gripen ще у вересні 2023 року. Вони пройшли базову підготовку на тренажерах, а наземний персонал — інструктаж. Україна і Швеція влітку минулого року почали обговорювати майбутню передачу Gripen.

Авторка: Гончарова Станіслава