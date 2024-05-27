Зеленський: Війська рф запускають по Україні щомісяця понад 3 тисячі КАБів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська росії щомісяця запускають по Україні понад 3 тисячі керованих авіабомб.
Про це він розповів на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час свого першого візиту до Мадриду.
«Найголовніша проблема, яка сьогодні є, — це те, що росія застосовує більше ніж 3 тисяч КАБів на місяць просто по людях. Ми вважаємо, що наступного місяця може бути 3 500. Цього місяця було 3 200», — сказав президент.
Для захисту Україні потрібне підсилення протиповітряної оборони. За словами Зеленського, необхідно хоча б 7 додаткових систем зенітно-ракетних систем Patriot, з яких дві суто для Харкова, який кожен день атакують керованими авіабомбами. Patriot не дозволять російським літакам підлітати достатньо близько, зазначив лідер держави.
Для повного ж закриття неба Україні потрібні десятки таких систем ППО, додав Зеленський. Він зауважив, що необхідно тиснути на західних партнерів, аби вони надали необхідну кількість систем ППО.
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