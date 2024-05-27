ДБР розслідує прорив військами росії кордону в Харківській області. Бюро пояснило, що саме перевіряє
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державне бюро розслідувань в межах кримінального провадження почало розслідувати обставини прориву російськими військами кордону в Харківській області, який стався 10 травня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони й захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону, завдавши втрат українським військам і мирному населенню.
«Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця», — сказано в повідомленні.
Слідчі перевіряють рівень забезпечення та укомплектування частин ЗСУ, які відповідали за оборону, перевіряють дані щодо фортифікацій, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіоні до та після наступу, досліджуються можливі факти дезертирства і самовільного залишення бойових позицій деякими підрозділами ЗСУ.
Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
- Раніше із судового реєстру стало відомо, що ДБР перевіряє дії командування 125 бригади ТрО, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів, які могли не організувати належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та росії.
- Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області. Фактично рф відкрила новий фронт. З цього моменту, згідно з даними українського аналітичного проєкту DeepState, російські війська зайняли понад 174 кв. км території в регіоні. Ситуацію станом на 27 травня вдалося стабілізувати. Наразі тривають бої за місто Вовчанськ.