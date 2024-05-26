ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв ракетами Тель-Авів

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Ісламістське угруповання ХАМАС запустило ракети по ізраїльському Тель-Авіву вперше за чотири місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що загалом по Тель-Авіву випустили вісім ракет з району міста Рафах у секторі Гази. За їхніми словами, перехопити вдалося лише кілька ракет, були влучання і руйнування. Утім, про постраждалих не повідомляють.

Бойовики однієї з бригад ХАМАС «Аль-Кассам» взяли на себе відповідальність за атаку, написавши у своєму Telegram-каналі, що ракети запустили у відповідь на «сіоністські вбивства мирних жителів».

Член воєнного кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що випущені сьогодні по Тель-Авіву ракети з Рафаху «доводять, що Армія оборони Ізраїлю повинна діяти будь-де, звідки досі діє ХАМАС».

Водночас міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав ізраїльську армію вдарити «зі всією силою» по Рафаху у відповідь.

Ізраїль досі проводить військову операцію в місті Рафах у секторі Гази, попри наказ Міжнародного суду ООН припинити її. За даними місцевої влади, лише сьогодні там загинули пʼятеро мирних палестинців.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, у результаті якої вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази. За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

Через бойові дії сотні тисяч людей переселилися до Рафаху, де розташовується єдиний прикордонний перехід між Газою та Єгиптом. КПП «Рафах» був головним пунктом вʼїзду гуманітарної допомоги, а також деяких комерційних постачань після початку наступу Ізраїля. Та вже три тижні прикордонний пункт «Рафах» залишається закритим для доставки допомоги.

На момент оголошення премʼєром Ізраїлю Нетаньягу нової операції ЦАХАЛ у Рафаху в квітні у місті було понад мільйон палестинців. Військові наказали мирним евакуюватися до гуманітарних анклавів, де біженців забезпечуватимуть продовольством, водою, житлом і медичними послугами. За останніми даними, з огляду на нову військову операцію Ізраїлю, з Рафаху втекли майже 450 тисяч людей.

Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Водночас Міжнародний суд ООН у Гаазі 24 травня ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху, аргументуючи це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. Ізраїль же наполягає, що має право захищатися від загрози ХАМАС.