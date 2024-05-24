ЄС вимагає від Москви пояснити зняття буїв на кордоні з Естонією
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Європейський Союз очікує від Москви пояснень щодо зняття буїв на річці Нарва, де проходить естонсько-російський кордон.
Відповідну заяву зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Напередодні, 23 травня уранці, російські прикордонники в односторонньому порядку прибрали світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з росією.
За словами Борреля, Євросоюз від самого початку уважно стежить за ситуацією у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами.
«Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення», — заявив Боррель.
Згідно з даними естонської Прикордонної служби, російські прикордонники прибрали понад 20 буїв, встановлених для позначення територіальних вод на річці Нарва. Буї необхідні для уникнення випадкового заходу суден у внутрішні води рф.
Через інцидент тимчасового повіреного у справах росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії.
Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії росії недружнім актом.
- Кількома днями раніше влада рф в односторонньому порядку вирішила змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Російське Міноборони запропонувало оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Після обурення Литви та Фінляндії відповідний проєкт зник з порталу проєктів нормативних правових актів.