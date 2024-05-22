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У Раді підтримали законопроєкт про публічне обвинувачення. Він інтегрує Стамбульську конвенцію в законодавство

Автор:
Оля Березюк
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Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 10420 про публічне обвинувачення у домашньому й сексуальному насильстві.

Про це повідомила народна депутатка України Інна Совсун.

За її словами, цей законопроєкт:

Цей законопроєкт інтегрує Стамбульську конвенцію в українське законодавство.