У Раді підтримали законопроєкт про публічне обвинувачення. Він інтегрує Стамбульську конвенцію в законодавство

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Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 10420 про публічне обвинувачення у домашньому й сексуальному насильстві.

Про це повідомила народна депутатка України Інна Совсун.

За її словами, цей законопроєкт:

дозволить розпочинати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого;

забезпечить можливість потерпілій особі пройти судово-медичну експертизу невідкладно;

надасть можливість зменшити кількість допитів потерпілого чи потерпілої;

заборонить укладати угоду про примирення за ініціативою кривдника чи кривдниці — у деяких випадках;

впровадить додатковий механізм захисту малолітніх та неповнолітніх осіб, які постраждали від насильства.

Цей законопроєкт інтегрує Стамбульську конвенцію в українське законодавство.