Швеція ухвалила трирічну програму військової допомоги Україні на $7 мільярдів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Unsplash
Уряд Швеції погодив трирічну програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон ($7,01 мільярда) — на 2024—2026 роки. Із цієї суми країна щороку виділятиме по $2,3 мільярда.
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.
На що саме підуть гроші — у релізі не вказано. Лише зазначається, що з урахуванням цієї допомоги загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (понад $9,3 мільярда). Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.
Окремо в релізі сказано, що ця програма може обтяжити держфінансування Швеції, тому підтримка України буде проводитись таким чином, щоб не підірвати оборонний потенціал самої Швеції та не зашкодити реформам.
- Швеція в березні 2024 року офіційно стала 32-м членом НАТО. Це відбулося на тлі вторгнення росії в Україну. Країна активно допомагає фінансово і зброєю Україні, передаючи обладнання, бронемашини, танки Stridsvagn 122, артилерію, зокрема САУ Archer, і боєприпаси, гранатомети тощо. Швеція також долучилася до Коаліцій з розмінування і до Коаліції дронів.