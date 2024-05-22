Ізраїль оновив плани наступу на Рафах згідно з вимогами США

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В Адміністрації президента США Джо Бадена заявили, що «Єрусалим перебуває на правильному шляху до реалізації наступу на Рафах».

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на чиновника Білого дому.

«Справедливо буде сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони врахували багато з тих занепокоєнь, які ми висловлювали», — сказав він, не даючи водночас повного «зеленого світла» планам ЦАХАЛ.

Кілька місяців США виступають проти масштабної військової операції в Рафаху, попереджаючи, що не існує жодного способу провести її так, щоб врятувати майже 1,5 мільйона палестинських біженців, які знайшли прихисток у місті.

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Останніми тижнями Ізраїль оголосив евакуацію значної частини найпівденнішого міста сектора Гази, що змусило майже дві третини населення переміщуватись до гуманітарних зон на півдні та заході. США залишаються стурбованими тим, що в Ізраїлі немає гуманітарних систем для догляду за такою кількістю людей, які зараз переховуються в районах, зруйнованих бомбардуваннями, на відміну від трохи більш інфраструктурно надійного Рафаха, однак високопоставлений чиновник Байдена менш критично ставиться до останніх зусиль Ізраїлю.

«Маю сказати, що після моєї поїздки до Ізраїлю за останні кілька днів стало цілком очевидно, що ізраїльтяни серйозно ставляться до цих проблем», — сказав чиновник.

Він також зазначив, що з огляду на масову евакуацію палестинців ситуація в Рафаху кардинально змінилася за останні кілька тижнів.