Суд Лондону дозволив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу оскаржити рішення про екстрадицію до США

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Високий суд у Лондоні дозволив засновнику організації WikiLeaks Джуліану Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію з Великої Британії до США.

Про це повідомляє CNN.

Суд вирішив, що аргументи Сполучених Штатів, на підставі яких було ухвалено попереднє рішення видати Ассанжа, недостатні. Захист Ассанжа має право на повноцінну апеляцію щодо екстрадиції. Строки розгляду апеляції наразі не призначені.

Адвокати Ассанжа довго стверджували, що британські судді, які раніше ухвалили рішення видати їхнього клієнта США, не повинні були вірити твердженням американської сторони, що засновник WikiLeaks зможе скористатися захистом, який гарантує Перша поправка до Конституції США про свободу слова.

Це рішення суду продовжує попереднє, ухвалене судом наприкінці березня. Тоді судді зажадали від США доказів, що у разі екстрадиції Ассанжу не загрожує страта і що не будуть порушені його право на свободу слова та на неупереджений суд. Сьогодні судді підтвердили, що не отримали переконливих доказів від США. Тобто американський суд може бути упередженим до засновника Wikileaks і судити як іноземця (Ассанж — громадянин Австралії). Тоді на нього можуть не поширюватись права, які Конституція США гарантує своїм громадянам.

Якби Ассанжу відмовили у дозволі на апеляцію, його могли б екстрадувати до США протягом кількох днів.

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).

У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — це порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду. Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.

21 березня 2024 року WSJ з посиланням на джерела писала, що Мінʼюст США розглядає можливість дозволити Ассанжу визнати себе винним за помʼякшеним обвинуваченням у зловживанні секретною інформацією, що може зробити реальною угоду, за якою він вийде з британської вʼязниці.