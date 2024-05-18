Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК та СП
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Catherine Falls Commercial / Getty Images
Міністерство оборони запускає тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це пише пресслужба Міноборони.
Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. Тестування проходить в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Повний перелік — за посиланням.
Ось інструкція, як записатися до електронної черги:
- Обрати ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку, або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Ввести персональні дані для запису.
- Підтвердити номер телефону.
- Отримати повідомлення з датою та часом візиту.
Згодом Міноборони підключить до сервісу більшу кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Сьогодні, 18 травня, Міноборони також запустило застосунок для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів «Резерв+», де можна оновити свої дані онлайн.
Разом з цим Мінцифра розробило електронний функціонал, який значно спростить процес оновлення даних у ЦНАПах і розвантажить військкомати.
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.