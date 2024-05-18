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Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК та СП

Автор:
Ліза Бровко
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Catherine Falls Commercial / Getty Images

Міністерство оборони запускає тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. Тестування проходить в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Повний перелік — за посиланням.

Ось інструкція, як записатися до електронної черги:

Згодом Міноборони підключить до сервісу більшу кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Сьогодні, 18 травня, Міноборони також запустило застосунок для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів «Резерв+», де можна оновити свої дані онлайн.

Разом з цим Мінцифра розробило електронний функціонал, який значно спростить процес оновлення даних у ЦНАПах і розвантажить військкомати.