МЗС відзавтра відновлює надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Що нового

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство закордонних справ України з 18 травня відновлює надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Тепер, окрім необхідних документів для конкретної послуги, чоловіки-заявники мають подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Про це йдеться в розʼясненні МЗС.

Паперовий документ можна подати лише до початку роботи електронного кабінету призовника — там документ можна буде сформувати самостійно. При цьому для того, щоб отримати консульську послугу, ВОД треба сформувати не раніше ніж за три дні до звернення в консульство. Інакше його потрібно сформувати наново в електронному кабінеті призовника.

Що вважати військово-обліковим документом?

Паперовий військово-обліковий документ (ВОД) — це посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного (видається військовозобовʼязаним).

Тобто призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобовʼязаним і військовослужбовцям — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Паперові військово-облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Після його запуску кожен заявник зможе самостійно сформувати документ в електронному кабінеті.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) відображатиметься в застосунку на смартфоні користувача. У ньому будуть перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. З 18 червня українці зможуть сформувати його самостійно після актуалізації даних в електронному кабінеті призовника.

Якщо ж електронний кабінет призовника ще не запрацював, але і паперового документа немає, українці можуть стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку. Якщо в чоловіка є дозвіл на проживання в іноземній державі, він може додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік. Це тимчасове рішення до того, як в електронному кабінеті призовника зʼявиться можливість самостійно оформити документ.

Коли не треба подавати ВОД?

Якщо йдеться про оформлення посвідчення на повернення в Україну (так званий «білий паспорт»).

Коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.

Якщо по консульську послугу звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що передувало

З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), потім консульські послуги можна буде отримати після оновлення своїх даних у ТЦК.

Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ці люди за кордоном, їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси.