Данія виділила Україні новий пакет допомоги на €750 мільйонів
- Автор:
- Оля Березюк
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Уряд Данії виділить новий, 18-й пакет допомоги Україні на 5,6 мільярда данських крон, або €750 мільйонів.
Про це повідомило Міноборони Данії.
У пакет увійшли додаткові внески для майбутньої передачі винищувачів F-16, протиповітряна оборона, обслуговування артилерійських знарядь і фінансові внески для допомоги з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами.
Також €349 мільйонів із цього пакета спрямують на посилення української ППО.
Крім того, Данія планує зарезервувати додаткові кошти для інвестицій в українську оборонну промисловість.
- Данія вже виділила у фонд підтримки України 64,8 мільярда крон (€8,7 мільярда) на військову підтримку України протягом 2023—2028 років. Ці гроші йдуть, зокрема, на озброєння, військову техніку, а також на навчання для України.
- Також Данія може здійснювати прямі закупівлі в української оборонної промисловості за допомогою необхідних механізмів контролю.