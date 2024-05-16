Уряд Нідерландів сформував коаліцію — обіцяють продовжувати військову підтримку України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України, передає NOS.
В урядовому плані йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну «політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії».
Водночас коаліція також зробить юридично обовʼязковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.
Reuters пише, що чотирипартійна коаліція прагнутиме до «найсуворішого в історії режиму притулку».
«Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії», — йдеться в коаліційному плані.
За словами Вілдерса, це зробить Нідерланди менш привабливими для шукачів притулку, а «люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці».
Цим рішенням Нідерланди можуть приєднатися до Угорщини та Польщі, які також кидають виклик міграційній політиці ЄС.
Ці плани, ймовірно, зустрінуть опір з боку Брюсселю, оскільки країни ЄС вже погодили історичний пакт європейської системи притулку та міграції, а питання виходу з нього зазвичай обговорюються на етапі переговорів.
Урядова коаліція у Нідерландах заявила, що вона також намагатиметься обмежити вільне пересування для людей з країн, які приєднаються до ЄС у майбутньому.
Напередодні чотири нідерландські партії, зокрема й ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію, таки домовились про формування уряду.
Наразі нічого не відомо про кандидатуру майбутнього премʼєр-міністра та лідера коаліції. Вілдерс сказав журналістам, що сторони обговорювали це питання, але продовжать дискусії пізніше.
- 8 липня 2023 року премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте через розбіжності в коаліції оголосив про відставку. Разом з ним у відставку пішов увесь уряд. Коаліція на чолі з Рютте не зуміла домовитися щодо реформи права на отримання притулку в країні. Останніми місяцями вона вела переговори про скорочення потоку біженців, які прибувають до королівства. Рютте очолював чотири уряди в Нідерландах.
- 23 листопада на парламентських виборах перемогла ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з лідером антиісламських популістів Гертом Вілдерсом, якого називають «нідерландським Трампом». Вілдерс вирішив відмовитися від посади після кількох тижнів складних коаліційних переговорів.