У ЄС закликали Грузію відкликати закон про «іноагентів» — він негативно впливає на її шлях до вступу

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Європейський Союз підтримує грузинський народ, його європейський вибір та закликає грузинську владу відкликати закон про «іноагентів».

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і Єврокомісії.

Насамперед ЄС закликає грузинську владу розслідувати випадки залякування, погроз і нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на їхні родини.

Європейська рада торік надала Грузії статус країни-кандидата за умови того, що вона виконає рекомендації Єврокомісії, які, зокрема, вимагають захисту прав людини, громадянського суспільства, свободи медіа.

Євросоюз неодноразово заявляв, що зміст закону про «іноагентів» не відповідає нормам і цінностям ЄС і може підірвати роботу громадянського суспільства та незалежних медіа.

«Свобода обʼєднань і свобода вираження поглядів є основними правами, які є основою зобов’язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС», — додали в заяві.

Тому ухвалення цього закону негативно впливає на грузинський шлях до ЄС.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, подякувала йому за солідарність і непохитну підтримку грузинського народу.

«Наше спільне майбутнє — в Європі!» — написала вона.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички з силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів».

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.