Reuters: США можуть перекрити доступ Raiffeisen Bank до долара через його звʼязки з рф

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Міністерство фінансів США письмово попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що може обмежити доступ до американської фінансової системи через справи банку з росією.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

На початку травня заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо надіслав RBI листа, у якому висловив стурбованість угодою на суму $1,5 мільярда з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Банк згодом її розірвав.

Однак стурбованість Мінфіну щодо бізнесу Raiffeisen в росії залишається. Нове попередження є одним з найсерйозніших для Raiffeisen Bank International, а йому передували місяці тиску з боку Вашингтону. Представник банку розповідав, що RBI «суттєво скоротив» діяльність у росії.

Сполучені Штати можуть перекрити доступ банку до долара, а це може призвести до кризи будь-якого банку.