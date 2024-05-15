Reuters: США можуть перекрити доступ Raiffeisen Bank до долара через його звʼязки з рф
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство фінансів США письмово попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що може обмежити доступ до американської фінансової системи через справи банку з росією.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
На початку травня заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо надіслав RBI листа, у якому висловив стурбованість угодою на суму $1,5 мільярда з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Банк згодом її розірвав.
Однак стурбованість Мінфіну щодо бізнесу Raiffeisen в росії залишається. Нове попередження є одним з найсерйозніших для Raiffeisen Bank International, а йому передували місяці тиску з боку Вашингтону. Представник банку розповідав, що RBI «суттєво скоротив» діяльність у росії.
Сполучені Штати можуть перекрити доступ банку до долара, а це може призвести до кризи будь-якого банку.
- У березні 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшити активність у росії.
- Raiffeisen Bank International у 2023 році сплатив до бюджету рф €464 мільйони податку. Прибутки RBI у росії зросли понад утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.