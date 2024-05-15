Українську делегацію оштрафували на «Євробаченні» за футболки з написом Free Azovstal Defenders

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Організатори «Євробачення-2024» оштрафували українську делегацію за футболки з написом Free Azovstal Defenders — закликом звільнити з полону українських захисників «Азовсталі».

Про це написала співачка alyona alyona.

На пісенному конкурсі принти з написами, брендування були під забороною. Усі написи просили заліпляти чорним скотчем. Охорона перевіряла весь одяг учасників і делегації.

Тому перед тим, як увійти до грін-руму, представники української делегації надягали футболки Free Azovstal Defenders та сховали їх під іншим одягом.

«Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом», — написала alyona alyona.

«Суспільне»

Як пройшло «Євробачення-2024»

Пісенний конкурс «Євробачення-2024» проходив у шведському Мальме. На ньому мали виступати 26 учасників, але представника від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували через звинувачення в насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди після виступу в півфіналі. Його справою займається поліція, а нідерландський мовник заявив, що Кляйн не чіпав операторку.

Сам конкурс проходив із протестами пропалестинських активістів, які вимагали відсторонити учасницю від Ізраїлю на тлі операції ЦАХАЛ у секторі Гази, яка почалась у відповідь на напад палестинського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Поліції в Мальме довелося посилити заходи безпеки. Під час акцій затримали понад сотню активістів.

На самому конкурсі відкритої ворожнечі до представниці Ізраїлю Еден Голан не було, але деякі з учасників відкрито виступали на підтримку Палестини. Серед них була представниця Ірландії Вambie Thug.