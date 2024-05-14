Єврокомісія розкритикувала організаторів «Євробачення» через заборону прапора ЄС на конкурсі

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Суспільне

Європейська комісія розкритикувала організаторів цьогорічного «Євробачення» через заборону прапора Євросоюзу в концертному залі під час гранд-фіналу конкурсу.

Про це пише Associated Press, посилаючись на «надзвичайно різкий лист» віцепрезидента Єврокомісії Маргарітіса Схінаса.

У листі Європейській мовній спілці (EBU) Схінас заявив, що заборона прапора ЄС сприяє «дискредитації символу, який обʼєднує всіх європейців». За словами віцепрезидента, такі дії організаторів конкурсу «кидають тінь на те, що має бути радісною подією для людей Європи та світу». Прапор ЄС часто присутній поруч із національними прапорами як символ єднання європейців.

Напередодні в Європейській комісії заявили, що планують «жваву дискусію» з організаторами «Євробачення» щодо їхньої політики заборони на конкурсі деякої символіки.

The Guardian пише, що EBU у відповідь на звинувачення пояснили, що за правилами під час Євробачення дозволені прапори країн-учасниць і прапор ЛГБТ-спільноти. Окремої заборони на стяг Євросоюзу немає, проте через інформаційне тло, на якому відбувався конкурс, охорона прискіпливіше ставилася до будь-яких проявів політики. Організатори обіцяють переглянути ці норми до наступного «Євробачення», яке відбудеться за рік у Швейцарії.

Реперка аlyona аlyona, яка разом зі співачкою Jerry Heil представляла Україну на «Євробаченні», розповіла, що на конкурсі цьогоріч «аполітичне пресування було дуже великим». Тому українська команда вирішила не ризикувати та не одягати футболки із закликом Free Azovstal Defenders.

Що передувало

Пісенний конкурс «Євробачення-2024» проходив у шведському Мальме. На ньому мали виступати 26 учасників, але представника від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували через звинувачення в насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди після виступу в півфіналі. Його справою займається поліція, а нідерландський мовник заявив, що Кляйн не чіпав операторку.

Сам конкурс проходив із протестами пропалестинських активістів, які вимагали відсторонити учасницю від Ізраїлю на тлі операції ЦАХАЛ у секторі Гази, яка почалась у відповідь на напад палестинського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Поліції в Мальме довелося посилити заходи безпеки. Під час акцій затримали понад сотню активістів.

На самому конкурсі відкритої ворожнечі до представниці Ізраїлю Еден Голан не було, але деякі з учасників відкрито виступали на підтримку Палестини. Серед них була представниця Ірландії Вambie Thug.

На пісенному конкурсі «Євробачення-2024» перемогла Швейцарія. Україна посіла третє місце.