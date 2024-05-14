Парламент Грузії остаточно схвалив закон про «іноагентів»

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Парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За затвердження ініціативи провладної «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати, 30 були проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом десяти днів підписує і публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту.

Водночас «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказані. Імовірно, «Грузинська мрія» може остаточно затвердити закон у середині червня.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.