Комітет парламенту Грузії погодив законопроєкт про «іноагентів» за 67 секунд. Попереду — фінальне голосування

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Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» у третьому читанні за 67 секунд.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Представники опозиції, яких деякий час не пускали до будівлі парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що третє читання передбачає лише редакційні поправки, яких у депутатів правлячої партії не виявилося.

Уже завтра, 14 травня, провладна партія «Грузинська мрія» планує розглянути й затвердити в третьому читанні законопроєкт про «іноагентів».

Противники ініціативи зібралися напередодні перед будівлею парламенту й провели там усю ніч. Акція проходила мирно.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.