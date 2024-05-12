Президентка Грузії пропонує відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів»

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Salome Zourabichvili / Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Під час звернення Зурабішвілі вкотре закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон.

Також Зурабішвілі дала зрозуміти, що незгодна з пропозицією влади внести правки до законопроєкту в межах механізму вето.

«Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова премʼєр-міністра — російська», — сказала вона.

Згідно з Конституцією Грузії, якщо парламент подолає вето президента і лідер країни все одно не підпише законопроєкт, його підпише й опублікує спікер парламенту Грузії.

Противники законопроєкту про «іноагентів» планують провести ніч з 12 на 13 травня біля будівлі парламенту, пише «Ехо Кавказу». А вранці 13 травня має відбутися засідання юридичного комітету парламенту Грузії, на якому проєкт обговорять у третьому читанні.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.