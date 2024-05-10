США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів

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США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

На сайті Білого дому не вказують, що за озброєння передадуть Україні, однак раніше видання Politico писало, що в новий пакет увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові системи Javelin та інше.

Наприкінці квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги на $6 мільярдів. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, дрони, зброю для боротьби з безпілотниками та ракети класу «повітря — повітря» для винищувачів.

Гроші з цього пакета підуть на контракти з американськими оборонними компаніями на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів Пентагону. Тому на нові боєприпаси й зброю доведеться чекати кілька років.