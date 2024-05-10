Уряд виділив понад 7 мільярдів гривень на відновлення енергосистеми

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Кабінет міністрів на засіданні 10 травня виділив 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За ці кошти закуплять обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Премʼєр наголосив, що гранти для реалізації цього проєкту надав Світовий банк.

Він також зазначив, що ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, ремонти мережі та генерації ідуть 24/7.

«Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. «Укренерго» постійно залучає допомогу від наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час», — сказав Шмигаль.