Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16

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Ukrainian Air Force / X

Чехія передала одній з українських бригад тактичної авіації перший тренажер винищувача F-16.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Його основний модуль уже тестують і готують до експлуатації українські спеціалісти», — зазначив Олещук.

Тренажер вже тестують й опановують. Олещук зауважив, що Україні потрібні не лише F-16, але й потужна навчально-матеріальна база для молоді, тому він закликає союзників долучатися до цієї ініціативи.