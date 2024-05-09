Мільярдер Жеваго і його спільники отримали нову підозру у справі з банком «Фінанси та Кредит»

Новини

LIGA.net

Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, ексголові правління банку та його двом заступникам.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Правоохоронці встановили, що у травні 2007 року — жовтні 2010 року Костянтин Жеваго сформував злочинну організацію. Туди ввійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит від банку «Фінанси та Кредит» з порушенням правил кредитування. Гроші вивели на інші офшорні компанії ексакціонера.

У 2010—2015 роках учасники схеми уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком, щоб приховати незаконне походження грошей. Угоди дозволили збільшувати кредитний ліміт без ліквідної застави.

Завдяки цьому з банку вдалося вивести 519 мільйонів гривень, ці гроші учасники схеми легалізували. А загальні збитки банку «Фінанси та Кредит» через кредитування компанії Жеваго склали 1,4 мільярда гривень.

На основі цього ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Ексголову правління банку та його двох заступників підозрюють в участі у злочинній організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

Справа Костянтина Жеваго

Держбюро розслідувань раніше вже повідомляло про підозру Жеваго та низці керівників банку за фактом організації розтрати $113 мільйонів банку. На майно Жеваго та повʼязаних з ним юридичних осіб наклали арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту.

У жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень перейшли в управління до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Серед активів — корпоративні права, гроші та 26 обʼєктів нерухомості — оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень у центрах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі квадратних метрів.