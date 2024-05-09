У межах чеської ініціативи до України невдовзі надійде перша партія снарядів

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Першу партію зі 180 тисяч снарядів Україна отримає вже у червні. Ідеться про союзницьку закупівлю в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

«Я і наш премʼєр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а наступні контракти будуть укладені на пʼяти-шестизначну кількість снарядів», — заявив політик.

На його думку, Захід із самого початку вторгнення занадто обережно надавав Україні зброю і це треба виправити.

«Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, а можливо навіть років раніше, і ситуація могла б бути іншою. Нам слід винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у максимально можливому обсязі і якнайшвидше», — підсумував чеський лідер.

Чеська ініціатива

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але ця ініціатива потребує фінансування. Уже в березні Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати частину коштів на закупівлю першої партії у 300 тисяч артилерійських снарядів для України.

26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи.

16 квітня Чехія законтрактувала перші 180 тисяч боєприпасів для України

Повного переліку країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, що до неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.

Цікаво, що Словаччина не долучилась до ініціативи, але громадяни країни самостійно зібрали на неї €3 мільйони.