Велика Британія виділить ще €23 мільйони на відновлення енергосистеми України

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Велика Британія внесе додаткові €23 мільйони до Фонду підтримки енергетики України для відновлення пошкодженої енергосистеми.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, а ще на посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію.

«Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених обʼєктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Сума внесків Великої Британії до Фонду підтримки енергетики України вже сягнула €50 мільйонів. Загальна сума внесків до Фонду — €433 мільйони.