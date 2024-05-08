В Україну з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 11 дітей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти ще 11 дітей, з них дві дівчинки-сироти віком 10 та 13 років.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також вдалося повернути девʼять дітей, які мають батьків або одного з них. Це пʼять дівчаток та чотири хлопчики віком від 1 до 16 років.
Зараз усі діти в безпеці. З ними працюють медики та психологи. З початку 2024 року в Україну вдалось повернути 78 дітей із окупованої частини Херсонської області. Над поверненням малюків працювали організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, а також служби у справах дітей області та батьки дітей.
Депортація українських дітей
В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.
Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року путін видав наказ про надання українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без урахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.