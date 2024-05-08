В Україну з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 11 дітей

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В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти ще 11 дітей, з них дві дівчинки-сироти віком 10 та 13 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також вдалося повернути девʼять дітей, які мають батьків або одного з них. Це пʼять дівчаток та чотири хлопчики віком від 1 до 16 років.

Зараз усі діти в безпеці. З ними працюють медики та психологи. З початку 2024 року в Україну вдалось повернути 78 дітей із окупованої частини Херсонської області. Над поверненням малюків працювали організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, а також служби у справах дітей області та батьки дітей.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.