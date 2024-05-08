Президент Румунії заявив, що готовий обговорити відправку системи ППО Patriot в Україну

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Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну. Це сталося після того, як Німеччина закликала країни — члени Європейського Союзу та НАТО зміцнювати українську ППО.

Про це повідомляє Reuters.

«Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати Україні системи Patriot. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати та що ми можемо отримати натомість, тому що залишити Румунію без протиповітряної оборони теж неприйнятно», — розповів Йоханніс журналістам після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

У 2017 році Румунія підписала угоду на закупівлю систем Patriot на $4 мільярди. На сьогодні це найбільший контракт на закупівлю ППО серед країн НАТО та ЄС. Першу партію доставили ​​у 2020 році.

Хоча в Румунії працює лише одна система Patriot, Йоханніс сказав, що обговорення стосувалося ще однієї, яка майже готова до передачі.

У Білому домі заявили, що Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, включно з Чорноморським регіоном, і привітав її інвестиції в оборону, які перевищують ціль НАТО у 2% ВВП з кожної країни.