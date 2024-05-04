У МЗС України зреагували на російське оголошення в розшук президента Зеленського

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Пресслужба Офісу президента України

У Міністерстві закордонних справ Україні зреагували на те, що російське МВС оголосило в розшук президента Володимира Зеленського.

«Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, які ще новини призведуть до привернення уваги», — написали в пресслужбі.

Також у МЗС нагадали, що тим часом розпорядження Міжнародного кримінального суду на арешт за підозрою у вчиненні воєнних злочинів реальне, і воно діє у 123 державах світу.

Окрім президента Володимира Зеленського, Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка. Їх обох розшукують у кримінальній справі.

Російське МВС регулярно вносить до своїх баз розшуку політиків і міжнародних діячів, як-от прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт путіна. А ще суддів МКС Томоко Акане й Розаріо Сальваторе Айталу. До того ж МВС росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.