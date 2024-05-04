ООН готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах у секторі Гази

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Новий етап операції Ізраїлю проти ХАМАС, який передбачає штурм міста Рафах у секторі Гази, поставить під загрозу життя сотень тисяч жителів палестинського ексклаву. Про це заявили в гуманітарному бюро ООН.

Там вважають, що штурм міста завдасть величезного удару по гуманітарних зусиллях у регіоні. Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила про плани дій у разі вторгнення.

Агентство зазначає, що в місті на півдні Гази зібралися приблизно мільйон переміщених людей, які потрапили туди після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня і військового протистояння, що відбулося після цього. В ООН стверджують, що ізраїльські військові перешкоджають автоколонам з продуктами й товарами першої необхідності для біженців. Водночас у гуманітарній організації визнають, що після переговорів фури з товарами для палестинців досягли місця призначення.

«Колеги з ЮНІСЕФ попереджають, що наземна операція в Рафаху призведе до катастрофи для приблизно 600 тисяч дітей. Виконавча директорка агентства Кетрін Рассел заявила, що майже всі діти, які живуть у Рафаху, або поранені, або хворі, або недоїдають, або травмовані, або живуть з обмеженими можливостями», — повідомили у пресслужбі бюро.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив військову операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».

Водночас 18 лютого Ізраїль пригрозив розпочати наступ на Рафах, якщо ХАМАС не поверне заручників до мусульманського священного місяця Рамадан. За словами ексміністра, у разі неповернення заручників «бойові дії триватимуть скрізь, включно з районом Рафах».