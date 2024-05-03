НБУ заборонив банкам і ломбардам брати в заставу дрони й тепловізори. З чим це повʼязано

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Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінустановам брати в заставу за кредитами фізосіб товари, що можуть використовуватись у військових цілях. Наприклад, дрони чи тепловізори.

Постанова набирає чинності з 4 травня 2024 року, повідомляє НБУ.

Заборону ввели на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року, щоб «сприяти безпеці та стабільності банківської системи, запобігти кризовим явищам у період запровадження воєнного стану».

Обмеження на заставу стосується товарів, які включені до Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну від 28 січня 2004 року № 86.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Ідеться про діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Часто військові, які страждають на лудоманію (гральна залежність), ставали заручниками цих ігор, оскільки програвали там свої та позичені гроші. Деякі з бійців вчиняли самогубство через неможливість розрахуватися з боргами.

Після матеріалу ЕП в суспільстві почалися жваві обговорення проблеми з азартними іграми. 29 березня на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.