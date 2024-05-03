Ріст виробництва ATACMS зменшило занепокоєння Пентагону щодо постачання цих ракет Україні

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Пентагон тепер не турбується про виснаження своїх запасів ракет далекого радіусу дії ATACMS, відправляючи їх в Україну, адже їхнє виробництво вже покриває потреби США.

Про це пише Politico.

Очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш говорить, що «значна кількість ракет», які замовили ще багато років тому, зараз потрапляє на склади. За його словами, це дає можливість зберегти рівень підтримки України й не нашкодити самим собі.

Збільшення поставок ракет ATACMS, яке, за словами Буша, стало «сплеском», триватиме до кінця 2024 року. Виробничі лінії видають десятки ракет кожні кілька місяців.

ATACMS в Україні

24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на $300 мільйонів. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети. Того ж дня Білий дім підтвердив, що США в березні передали Україні ATACMS. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Україну відправляли «значну кількість» ракет, і запевнив, що США «надішлють більше».

ATACMS. twitter

Наступного дня, 25 квітня, The New York Times написала, що Україна отримала від США понад 100 далекобійних ракет ATACMS. І ЗСУ на той час застосували їх двічі — 17 квітня для удару по аеродрому в Джанкої у Криму та 23 квітня для удару по росіянах в окупованому Бердянську.