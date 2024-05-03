Російські військові зайняли базу США в Нігері. Там ще залишаються американці, які не встигли виїхати

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Російські військові в Республіці Нігер зайняли американську базу США Air Base 10, що розташована поблизу міста Ніамей.

Про це пишуть CNN і Reuters.

За даними журналістів, на базі досі є американці, які не встигли виїхати з неї. Росіяни ділять з ними базу вже кілька тижнів.

Високопосадове джерело Reuters у військовому командуванні розповіло, що американці та росіяни займають ангари в різних частинах бази та не перетинаються. Ситуація контрольована.

Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що військові зі США перебувають на одній базі з росіянами, підкресливши, що останні не мають ані можливості контактувати з американцями, ані доступу до їхньої військової техніки й обладнання.