У США українського хакера засудили до 13 років увʼязнення за кіберзлочини й вимагання мільйонів доларів

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Суд Північного округу штату Техас 1 травня засудив українського хакера Ярослава Васинського до 13 років і 7 місяців увʼязнення за кіберзлочини та вимагання на суму $700 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба в Мінʼюсті США.

За даними суду, 24-річний Васинський перебував у хакерському угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2 500 атаках із використанням програм-вимагачів.

Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Васинського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення, у тому числі у змові з метою шахрайства та повʼязаній з цим діяльності, у завдаванні шкоди захищеним компʼютерам та в змові з метою відмивання грошей.