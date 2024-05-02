Голова МЗС Кулеба: росія пошкодила половину енергетичної системи України

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Через російські атаки пошкоджена половина енергетичної системи України, заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю Foreign Policy.

Російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні, заявив Кулеба. Останнім часом рф переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.

«Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми витривалі; ми знаємо, які ставки. Але половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу», — заявив Кулеба.

На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, «вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна».

Серед пріоритетного для України озброєння Кулеба назвав артилерійські боєприпаси й системи ППО, зокрема батареї Patriot. Крім того, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

У ніч проти 27 квітня окупанти завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Росіяни пошкодили чотири ТЕС. Загалом росія майже 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.