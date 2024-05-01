У Грузії поновилися протести після ухвалення законопроєкту про «іноагентів»

Новини

У столиці Грузії — Тбілісі — люди знову вийшли на мітинги проти законопроєкту про «іноагентів», який грузинський парламент увахлив у другому з трьох читань. Силовики розганяють протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети.

Про це передає «Ехо Кавказу».

Протестувальники вийшли з плакатами й вигуками «Ні російському закону», «Раби», «Росіяни» до будівлі парламенту. Вони закликають відкликати спірний законопроєкт.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії використовують проти мітингарів спецзасоби, перцеві спреї та водомети. У відомстві заявляють, що протестувальники поводилися агресивно.

Приводом до нового протесту стало те, що парламент Грузії затвердив законопроєкт про «іноагентів» у другому читанні і запланував провести третє фінальне 17 травня.

Що передувало

Законопроєкт про «іноземних агентів» зареєструвала в парламенті правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.