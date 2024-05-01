Парламент Грузії затвердив законопроєкт про «іноагентів» у другому читанні

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Грузинський парламент затвердив законопроєктів про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу») у другому читанні, за це свої голоси віддали 83 депутати. Проти були 23.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе раніше повідомляв, що голосування щодо законопроєкту у третьому, фінальному читанні проведуть через два тижні.

Тим часом президент Саломе Зурабішвілі дистанціювалася від політики правлячої партії, пообіцявши ветувати законопроєкт, якщо його ухвалять у третьому читанні. Однак «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати президентське вето.

Через це в Грузії тривають протести. Протестувальники, які незгодні із законопроєктом про «іноагентів», виходили до будівлі парламенту. Уночі 1 травня грузинська поліція кілька разів намагалась жорстко розігнати протестувальників — до людей застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Рано-вранці 1 травня спецпризначенці відступили.

Що передувало

Законопроєкт про «іноземних агентів» зареєструвала в парламенті правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.