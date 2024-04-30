Рада Європи зробила ще один крок до створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів росії

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Комітет міністрів Ради Європи схвалив рішення, яке уповноважує її генсека підготувати документи, що сприятимуть консультаціям у рамках Core Group щодо потенційного проєкту угоди між Радою Європи й українським урядом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, включно з його Статутом.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

Голосуванням комітет міністрів також схвалив подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки Спеціального трибуналу, його фінансування та інших питань. Ось повний текст рішення КМРЄ.

«Це важливий практичний крок до того, щоб трибунал запрацював. Кожен такий крок наближає нас до доказу того, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча», — написав Дмитро Кулеба.

Трибунал щодо агресії

Україна вже понад два роки працює над тим, щоб створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії й там притягнути до відповідальності путіна та інших російських високопосадовців. Аби подолати президентський імунітет путіна, а також щоб трибунал був легітимний, його мають підтримати провідні демократії світу, насамперед Сполучені Штати — і вони не проти, але зовсім не в тому форматі, який потрібен Україні.

Україна наполягає на Міжнародному трибуналі, а США підтримують інтернаціоналізований трибунал, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, але США не хочуть отримати прецедент, який призведе до розслідування війн в Іраку й Афганістані.