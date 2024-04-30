Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда гривень на дрони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кабінет міністрів України виділив ще 15,5 мільярда гривень для закупівлі дронів. За ці кошти 300 тисяч безпілотників поставлять Силам оборони України.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Виділені кошти — це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярда гривень, які держава вже виділила на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями.
Також міністр додав, що у держбюджеті передбачено 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень, зокрема, в рамках кластеру оборонних технологій Brave1.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- Камишін також казав, що окрім мільйона FPV-дронів, у планах зробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту на сотні кілометрів і понад тисячу безпілотників дальністю від тисячі кілометрів.