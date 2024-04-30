Anadolu: Туреччина підтримає нідерландського премʼєра Рютте на посаду генсека НАТО

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Туреччина оголосила союзникам, що підтримає кандидатуру премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це пише Anadolu з посиланням на неназваних турецьких чиновників.

Оголошення Туреччини сталось після зустрічі Рютте з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі 26 квітня з метою заручитися його підтримкою для обрання на посаду генсека НАТО.

Пізніше на спільній пресконференції Рютте заявив, що південне крило НАТО потребує Туреччини та турецького лідерства.

Що з обранням нового генсека НАТО?

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії.

Його повноваження продовжили, оскільки країни-члени НАТО не дійшли компромісу щодо наступника — для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу. Столтенберг обійматиме посаду генсека до жовтня 2024 року.

Найбільш імовірним кандидатом на посаду наступного генсека НАТО вважають Рютте. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі: Румунія має свого кандидата — президента країни Клауса Йоганніса — а Словаччина та Угорщина поки не заявляли про підтримку Рютте.