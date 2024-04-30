Литва поділяє ідею повернення військовозобовʼязаних українців

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Президент Литви Гітанас Науседа погоджується з необхідністю повернення в Україну чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. За його словами, українській владі потрібно розробити мобілізаційний план.

Він заявив про це 29 квітня в ефірі радіо LRT.

«В України мають бути засоби й інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми маємо співпрацювати з Україною в усіх сенсах», — сказав Науседа.

Премʼєр-міністр Інгріда Шимоніте також підтримує ідею повернення українських чоловіків і припускає, що Вільнюс зробить «деякі кроки», допомагаючи в цьому Києву.

«Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обовʼязок або її звільнено від нього, коли ми розглядаємо питання щодо продовження посвідки на проживання», — зазначила премʼєр-міністр.

Передісторія

З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном, призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Того ж дня ДП «Документ» повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей до 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

Після цього понад 300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві з вимогою видати їм документи. Люди отримали повідомлення, що їхні документи готові, але у видачі їм відмовляють.

Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ось ці люди за кордоном, і їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси. Депортувати з-за кордону нікого не будуть, бо таких механізмів просто не існує.