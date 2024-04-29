Ракети для ППО і система Skynex. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

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Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди ввійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);

боєприпаси для танків LEOPARD 2;

один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше — один комплекс);

30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard (раніше — 116 тисяч);

ракети до ППО IRIS-T SLM;

один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше — 8 одиниць);

7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше — 74 тисячі одиниць);

один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше — 17 одиниць);

один інженерний танк DACHS (раніше — сім одиниць);

девʼять систем розмінування (раніше — 46 одиниць);

одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше — чотири одиниці);

60 моторів для човнів (раніше — 24 одиниці);

шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше — 12 одиниць);

18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше — 264 тисячі одиниць);

три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше — 10 тисяч одиниць);

мінометні боєприпаси 120-мм калібру;

1 980 маскувальних сіток (раніше — 4 152 одиниці);

Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.

13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати в союзників додаткові системи ППО для України. Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи в енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.