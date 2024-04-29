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Ракети для ППО і система Skynex. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Автор:
Ліза Бровко
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Getty Images

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди ввійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.

13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати в союзників додаткові системи ППО для України. Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи в енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.