Співачка Тейлор Свіфт з новим альбомом “The Tortured Poets Department” бʼє рекорди

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Новий альбом американської співачки Тейлор Свіфт “The Tortured Poets Department” зібрав 2,61 мільйона продажів за перший тиждень — це найбільший тижневий результат для будь-якого альбому за останні дев’ять років.

Про це пише Variety.

Перевершити Тейлор Свіфт у продажах змогла тільки Адель з альбомом «25» у 2015 році, зібравши 3,482 мільйона. Утім, 2,61 мільйона з “The Tortured Poets Department” побили попередній рекорд Тейлор Свіфт з “1989 (Taylor’s Version)” — 1,653 мільйона продажів.

У Variety зазначають, що повторити рекорд Адель, найімовірніше, ніколи не вдасться через зміни в споживанні музичного контенту.

До того ж з новим альбомом Тейлор Свіфт встановила рекорд за найбільшою кількістю трансляцій за тиждень — її пісні з “The Tortured Poets Department” стрімили 891,37 мільйона разів за запитом. Це на 150 мільйонів більше, ніж у попереднього рекордсмена, яким був “Scorpion” Дрейка у 2018 році.