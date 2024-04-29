Слідство в Чехії підтвердило причетність росії до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце

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У Чехії правоохоронці офіційно завершили розслідування справи про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце. Поліція підтвердила, що за ними стояли агенти російської військової розвідки.

Про це пишуть iRozhlas та Seznam Zpravy.

Чеські слідчі встановили, що головною їхньою метою був зрив доставки зброї та боєприпасів в Україну та Сирію.

У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили, але раніше слідчі називали відповідальними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.

Про те, що офіцери ГРУ Чепіга та Мішкін причетні до вибухів, говорив і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.

За його словами, контррозвідці Чехії відомі й інші причетні росіяни, але Чепіга та Мішкін вважаються головними організаторами.

Водночас поліції Чехії довелося закрити справу, оскільки росія відмовилася будь-яким чином співпрацювати з чеськими слідчими.

«Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили чеські запити про правову допомогу, були вичерпані. Це не дозволило органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б дозволила розпочати кримінальне переслідування, і з цієї причини вони вирішили відкласти справу», — зазначив директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек.