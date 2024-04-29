Слідство в Чехії підтвердило причетність росії до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце
- Автор:
- Оля Березюк
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У Чехії правоохоронці офіційно завершили розслідування справи про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце. Поліція підтвердила, що за ними стояли агенти російської військової розвідки.
Про це пишуть iRozhlas та Seznam Zpravy.
Чеські слідчі встановили, що головною їхньою метою був зрив доставки зброї та боєприпасів в Україну та Сирію.
У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили, але раніше слідчі називали відповідальними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.
Про те, що офіцери ГРУ Чепіга та Мішкін причетні до вибухів, говорив і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.
За його словами, контррозвідці Чехії відомі й інші причетні росіяни, але Чепіга та Мішкін вважаються головними організаторами.
Водночас поліції Чехії довелося закрити справу, оскільки росія відмовилася будь-яким чином співпрацювати з чеськими слідчими.
«Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили чеські запити про правову допомогу, були вичерпані. Це не дозволило органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б дозволила розпочати кримінальне переслідування, і з цієї причини вони вирішили відкласти справу», — зазначив директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек.
- 18 квітня 2021 року уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Ці склади належали торговцю зброєю Омеляну Гебреву. У результаті вибухів загинуло двоє людей, а роботи з ліквідації наслідків вибухів тривали майже шість років.
- Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів рф почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти Гебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- Наприкінці червня 2021 року Чехія зажадала від росії €25,5 мільйона за вибухи. У МЗС рф заявили про здирство.
- У серпні 2022 року Гебрев заявив, що вважає росію причетною також до вибуху на складі боєприпасів його компанії в Болгарії.